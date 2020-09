Fakt 9 zu Wombats: Beuteltiere in Nordrhein-Westfalen

Es gibt nur wenige Zoos in Deutschland, in denen Besucher die putzig aussehenden Beuteltiere aus Australien bestaunen können. Zu diesen Zoos gehört der im Jahr 1934 gegründete Duisburger Zoo in Nordrhein-Westfalen. Berühmte Wombats waren beispielsweise der "Killer-Wombat" Boney, der handzahme Wombat Rolf und die Wombat-Weltrekordlerin Emma. Heutzutage leben im Duisburger Zoo die Wombats Apari, Barney und Tinsel.