Fakt 8 über Schmetterlinge: Überwinterung

Es gibt verschiedene Strategien, wie Schmetterlinge die kalte Jahreszeit verbringen. Viele von ihnen überwintern als Raupe oder Puppe in hohlen Baumstämmen, in geschützten Felsspalten oder im Erdboden, teilweise sogar in Garagen, Kellergewölbe und Schuppen. Einige Falter wie den Admiral oder Distelfalter ziehen sich schützend in wärmere Gefilde des Südens zurück. Andere bleiben in der Heimat und verharren in einer Winterstarre. Ein wahrer Überlebenskünstler ist der Zitronenfalter, dem Temperaturen bis zu minus 20 Grad nichts anhaben können.