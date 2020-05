Tipp 4 zu Schlangen: In Deutschland lebende Schlangenarten

In Deutschland existieren sieben Schlangenarten, von denen zwei giftig sind - die Kreuzotter und die Aspisviper. Ihr Gifte sind für den Menschen in der Regel kaum gefährlich. Nichtsdestotrotz können bei einem Biss Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen auftreten. Zudem kommt es mitunter vor, dass eine allergische Reaktion hervorgerufen wird. Hinweis: Kinder, Kranke und betagte Menschen, die von einer Kreuzotter oder Apsisviper gebissen worden sind, sollten unbedingt so bald wie möglich einen Arzt aufsuchen.