Fakt 3 zu Schildkröten: Lebensraum

Die Schildkröten haben sich im Laufe der Erdgeschichte mit Ausnahme der kalten Polarregionen über die ganze Welt ausgebreitet und an die unterschiedlichen Lebensbedingungen angepasst. Dort leben sie in tropischen Wäldern, Savannen, Steppen, Wüsten, Teichen, Seen, Flüssen und Sümpfen, aber auch in den Weiten der Ozeane.