Fakt 7 zum Maulwurf: Maulwurfshügel

Der Maulwurf ist ein putziges Tier, das mit seinen kleinen Grabschaufeln wahre Wunder vollbringen können. Mit ihnen legt er ein ausgeklügeltes Tunnelsystem an, das sich auf eine Fläche von bis zu 6000 Quadratmeter erstrecken kann. Der Eingang ins unterirdische Labyrinth ist meist durch einen Maulwurfshügel gekennzeichnet. Die aufgeworfenen Erdhügel erfüllen nicht nur den Zweck, einen Weg an die Erdoberfläche zu gewährleisten, sondern auch um Sauerstoff in die Gänge und Kammern zu bekommen.