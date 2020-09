Fakt 1 über Kraken: Mythen und Legenden

Kraken gehören zu den ältesten Meeresbewohnern. Von ihnen gibt es rund 1000 Arten, die in allen Weltmeeren vertreten sind, und zwar von seichten Küstenregionen bis hin zur ewigen Dunkelheit der Tiefsee. In Mythen und Legenden, selbst in Erzählungen und Geschichten werden Kraken immer wieder als Seeungeheuer dargestellt. In der Realität sind sie jedoch - bis auf ganz wenige Ausnahmen - für den Menschen ungefährliche Meeresbewohner.