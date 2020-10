Fakt 7 über den Fuchs: Sein Tagesrhythmus

Laut Dr. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung kann man dem Fuchs keinen biologischen Rhythmus zuschreiben, der Tag und Nacht unterscheidet. Dass er ein Jäger in der Dämmerung und Nacht sein soll, erklärt sich vor allem dadurch, dass er in diesen Zeiten in besiedelten Gebieten am ehesten gesichtet wird zu Zeiten, an denen der scheue Fuchs nicht auf viele Menschen trifft.