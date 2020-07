Fakt 5 zu Eichenprozessionsspinner: Typische Merkmale

Während der Falter von Eichenprozessionsspinnern eher unscheinbar wirkt, zeigen die Raupen charakteristische Merkmale, an denen sie identifiziert werden können: lange Körperhaare, eine dunkle, breite Linie am Rücken, bürstenartig angeordnete Brennhaare. Darüber hinaus lassen Eichenprozessionsspinner auch an ihrer Art der Fortbewegung erkennen. Denn sie wandern in den Baumkronen wie bei einer Prozession Raupe an Raupe umher.