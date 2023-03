Wissenswertes über Insekten Erstaunliches aus der Welt der Ameisen

Fakt 3 zu Ameisen: Lebensraum

Selbst wenn Ameisen den Eindruck vermitteln, dass sie überall vorkommen, so treten die Tiere nicht zufällig auf. Grundsätzlich entsprechen die Ameisennester den artspezifischen, mikroklimatischen Ansprüchen, die wiederum die Art und Weis des Nestes bestimmen. So gibt es z.B. Ameisennester im Boden mit oder ohne Hügel, in Holz, unter Steinen und Holzrinden oder in Fels- und Mauerspalten.