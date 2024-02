Tipps für die Gassirunde So zieht der Hund nicht mehr an der Leine

Hunde kommunizieren sehr fein. Oft entgeht dem Menschen am anderen Ende der Leine ein kompletter nonverbaler Dialog. Und dann droht Stress. „Vielleicht habe ich es gar nicht bemerkt, dass der andere Hund schon fixiert und Drohverhalten zeigt“, so Jeanette Przygoda. Manchmal reicht da schon eine kleine Geste. Und weil die Hunde an der Leine keine Ausweichmöglichkeit haben und nicht – wie es üblich wäre – erst mal einen Bogen umeinander gehen oder irgendwo teilnahmslos schnüffeln können, gehen sie in die Offensive. Sie knurren oder springen in die Leine. „Wenn man dann an der Leine ziehend weitergeht, hat der Hund auch noch eine richtig doofe Lernerfahrung gemacht, weil er meint: Wir haben überlebt, weil ich mich so verhalten habe“, sagt die Hundetrainerin. Das hilft: Nicht frontal mit zwei Hunden aufeinander zugehen, stattdessen die Distanz vergrößern und einen kleinen Bogen machen.