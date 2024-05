Tiergesundheit So hilft man der Katze durch die Rolligkeit

Wer ein junges Katzenmädchen adoptiert, wird nach einigen Monaten eine Verhaltensänderung feststellen. Viele denken im ersten Moment an eine Krankheit oder sogar an eine Vergiftung. Häufig ist die Erklärung aber viel harmloser: Ihre Katze ist nun geschlechtsreif und zum ersten Mal rollig. Was das für Sie und Ihr Tier bedeutet und warum auch Rolligkeit gefährlich werden kann – ein Überblick. Bis zur Geschlechtsreife unterscheiden sich Kater und Katzen im Verhalten nicht voneinander. Nach einigen Monaten fangen männliche Katzen an, ihr Revier mit Urin zu markieren. Kätzinnen hingegen werden rollig. Das ist der Zeitpunkt, „zu dem die weiblichen Katzen kurz vor dem Eisprung stehen und empfängnisbereit sind“, sagt Petra Sindern, Vizepräsidentin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte. Die Rolligkeit kann von einigen Tagen bis hin zu drei Wochen andauern. Katzen haben nicht wie Menschen einen durchgehenden Zyklus. Das heißt, sie werden vor allem im Frühjahr und im Herbst rollig. Auslöser sind vor allem die Tageslichtlänge, das Futter und die „An- oder Abwesenheit von nicht kastrierten Katern in der näheren Umgebung“, so Sindern. Auch andere rollige Katzen im Haushalt können ein Auslöser sein.