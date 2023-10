Krabbelige Mitbewohner Das sind die häufigsten Spinnen in Deutschland

Wenn es draußen nass und kalt ist, suchen nicht nur Menschen Schutz, auch Spinnen krabbeln dann in die angenehm temperierten Häuser und Wohnungen. Wir zeigen, welche Achtbeiner in Deutschland am häufigsten sind.

Winkelspinne

Aussehen: Mit ihren langen Beinen und dem behaarten Körper, fällt die Winkelspinne für die meisten in die Kategorie "Ekelspinne". Gleichzeitig ist die jedoch die häufigste im Haus anzutreffende Spinnenart - und zwar ganzjährig. Ihr größter Vertreter wird mit Beinen rund zehn Zentimeter lang.

Aufenthaltsort: Am liebsten versteckt sich der schwarze Krabbler unter Sofas, in dunklen Ecken und natürlich im Keller. In dem kühlen, feuchten Klima fühlen sie sich wohl und, dort finden sie von Fliegen, über Silberfische und anderen Spinnen genug Beute.