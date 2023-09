Die richtige Erziehung So wird Ihr Hund stubenrein

In aller Regel kündigt es sich durch verschiedene Verhaltensweisen an, wenn der Hund seine Notdurft verrichten muss. Dies lässt sich daran erkennen, dass das Tier die Nase zum Boden senkt und herumschnüffelt. In diesem Fall sollte man mit dem Welpen sofort nach draußen gehen. In jungen Jahren ist es generell empfehlenswert, etwa alle drei Stunden mit dem Hund Gassi zu gehen. Wenn der junge Hund sein Geschäft im Freien verrichtet hat, sollte er hierfür ausgiebig gelobt werden.