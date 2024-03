Diät für Hund und Katze So nehmen Haustiere ab, ohne es zu merken

„Laut mehrerer Studien sind fast die Hälfte der Katzen und Hunde zu dick“, sagt Petra Kölle, Oberärztin für Ernährungsberatung der Kleintierklinik an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Beurteilt werden kann die Figur des Tieres nach dem Body Condition Score (BCS), danach haben normal genährte Hunde und Katzen eine deutlich sichtbare Taille und eine nach oben gezogene Bauchlinie. Die Rippen sind nicht zu sehen, aber leicht zu ertasten. „Weil so viele Tiere zu dick sind, hat sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt und nimmt sogar Normalgewichtige als zu dünn wahr“, sagt Uta Wilmer, Tierärztin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen in Greven.