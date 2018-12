Tierisches Fest: So feiern auch Haustiere ein schönes Weihnachtsfest

Was Haustierbesitzer beachten sollten, damit Hund, Katze, Vogel oder Nager schöne Weihnachten haben.

Katzen kommen in unbeobachteten Momenten gerne mal auf die Idee, in diesem funkelnden Spielparadies Beute zu machen oder die Lichterkette anzuknabbern. Darum ist es höchstes Gebot, Katzen und Hunde niemals unbeaufsichtigt in die Weihnachtsstube zu lassen. An zerbrochenen Kugeln können sich Vierbeiner schnell böse verletzen. Auf bleihaltiges Lametta als Baumschmuck sollte auf jeden Fall verzichtet werden – heruntergeschluckt kann es zum Darmverschluss führen. Buntes Geschenkband und Plastikfolien erwecken ebenfalls das Interesse von Hund und Katze. Einmal in Schnauze oder Maul genommen, können sich die Bänder oder Folien um die Zunge wickeln oder bei Verschlucken ebenfalls zum Darmverschluss führen.