Vorbeugen von Krankheiten Ein sinnvoller Piks für Hunde und Katzen

Eine wichtige Rolle für den individuell notwendigen Impfschutz spielen die Lebensumstände des Tieres und die damit einhergehende Infektionsgefahr. Hunde mit vielen Sozialkontakten müssen umfassender geschützt werden als Tiere in Einzelhaltung. So wird für Hunde in Welpengruppen, Tierpensionen, Tierheimen oder auf dem Hundeplatz auch die Impfung gegen Bordetella-Infektionen und andere Atemwegserreger wie das canine Parainfluenzavirus empfohlen. Eine Impfung gegen die Infektion mit dem caninen Herpesvirus kann bei jungen Zuchthündinnen sinnvoll sein. Darf der Hund mit in den Urlaub, sollte das Tier bei Reisen in südliche Länder rechtzeitig gegen eine mögliche Infektion mit Erregern der Leishmaniose geimpft werden. Zusätzlich kann ein Mückenschutz erforderlich sein, mit dem bereits kurz vor Reisebeginn begonnen werden muss. Besonders wichtig bei Reisen ins Ausland ist die Tollwutimpfung. Insbesondere in einigen osteuropäischen Ländern gibt es nach wie vor einzelne Fälle bei Wild- und Haustieren. Aufgrund der Ansteckungsgefahr auch für den Mensch ist ein Tollwutschutz bei Reisen mit dem Hund ins Ausland ebenso wie bei Importhunden unerlässlich und deshalb gesetzlich vorgeschrieben.