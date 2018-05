Sensible "Killerfische": Piranhas

Piranhas sind furchteinflößend - und empfindlicher, als mancher erwarten würde. Für den Aquaristik-Anfänger sind sie deshalb wenig geeignet.

Furchteinflößend reißt er sein Maul auf. Die scharfen Zähne blitzen im Licht. Doch als die Hand des Aquarianers ins Becken taucht, schwimmt er weg - versteckt hinter einer dicken Wurzel beobachtet der Piranha, was in seinem Revier passiert. "Die Tiere sind keine aggressiven Killerfische", sagt Piranha-Halter Udo Geiger. "Sie verteidigen ihr Revier, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen, aber eigentlich sind es richtige Angsthasen."