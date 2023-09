Hunde Schulbegleithunde im Unterricht

Eine fundierte Weiterbildung für Hund und Lehrkraft ist die Basis für erfolgreiches hundegestütztes Unterrichten. „Ein Schulhund bringt nur etwas, wenn beide Gruppen, also Menschen und Tiere, gemeinsam profitieren“, sagt Agsten. „Es ist nicht jeder Hund gut in der Schule aufgehoben. Und selbst wenn der Hund grundsätzlich geeignet ist, braucht es immer Fortbildungen und Unterstützung für die Pädagogen und ihre Schulbegleithunde.“ Im Zentrum einer guten Weiterbildung stehen dabei ein tiergerechtes Konzept mit Pausen und Rückzugsorten für das Tier, erprobte Lehrmethoden und das Erkennen von Stresssignalen beim Hund. Wie elementar diese Team-Weiterbildung ist, verdeutlicht eine Studie der Universität München. Bei Beobachtungen von 54 Schulhunden an bayerischen Schulen merkten die Wissenschaftler an, dass nur 40 Prozent der Hunde überhaupt eine Weiterbildung zum Schulhund gemacht hätten und selbst bei diesen seien es bei manchen nur wenige Wochen Fortbildung gewesen. Lydia Agsten empfiehlt, als Mensch-Hund-Team mindestens 60 gemeinsame Schulungsstunden zu absolvieren. Qualifizierte Anbieter sind beispielsweise über das Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde zu finden. „Es gibt auch viele Hundetrainer, die auf diesen Zug aufgesprungen sind“, weiß die Lehrerin. „Sie haben zwar Erfahrungen mit den Tieren, doch die Arbeit in der Schule ist ebenfalls wichtig. Sinnvoll sind daher Weiterbildungen, die von Hundetrainern und qualifizierten Pädagogen geleitet werden.“