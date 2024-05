Schneckenplage Schnecken – die wichtigsten Fakten über die schleimigen Tierchen

Kommt der lang ersehnte Regen, wird die Wüstenschnecke für wenige Tage aktiv, ernährt sich von Algen und pflanzt sich fort. Etwa 95 Prozent ihrer Lebenszeit verbringt diese Überlebenskünstlerin versteckt. Andere Schneckenarten, wie beispielsweise die kleine Sonnenkreiselschnecke oder Solariellidae, lebt in bis zu 4000 Metern Tiefe unter der Meeresoberfläche. Meist ist diese Schneckenart jedoch auf dem Meeresgrund in Tiefen von 200 bis 1000 Metern zu finden. Landschnecken, die in Mitteleuropa vorkommen, bevorzugen wie viele Schneckenarten feuchte, schattige und kühle Gebiete. Sie leben in Wäldern, Wiesen und unseren Gärten und halten sich bevorzugt in der Nähe von Wasserquellen wie Teichen, Seen und Bächen auf.