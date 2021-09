Fakt 1 über Schnecken: Vorkommnisse von Schnecken

Schnecken kommen in allen Teilen der Erde vor – auch in über 4000 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund und in der Wüste. Es wird geschätzt, dass es weltweit über 100.000 Schneckenarten gibt. In Deutschland leben etwa 260 Arten.