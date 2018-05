Einfach Tierisch : Schicken Sie uns Ihre Geschichte!

Unser Kater Paul ist ein Fundtier aus dem Tierheim. Seit dem 1. März wohnt er bei uns. Wir waren vier Monate ohne Katze und haben ihn im Internet entdeckt. Gleich haben wir uns in ihn verliebt. Der Kleine ist schätzungsweise zwölf oder 13 Jahre alt. Er hat viel durchgemacht und sich in kurzer Zeit schon sehr gut eingelebt. Sein Fell war voller Flöhe und Milben. Ein Ekzem hatte er auch. Das Schlimmste war sein Katzenschnupfen. Paul ist so anhänglich, schmust den ganzen Tag. Er hat uns sehr glücklich gemacht. Er ist wirklich drollig. Wenn man die Zeitung lesen will, setzt er sich darauf. Morgens sitzt er immer mit seinem Futternapf auf einem Hocker neben mir. Wir haben dann zu dritt unser Katerfrühstück. Abends liegt er mit im Bett und schläft die ganze Nacht bei uns. Ein Leben ohne eine Katze ist für uns kaum vorstellbar.

Diese Geschichte erzählte uns Waltraud Stevens-Hammers aus Krefeld.

Haben Sie eine interessante Tiergeschichte erlebt? Dann schicken Sie sie uns per E-Mail - mit Ihrem Namen, Ihrem Wohnort und Ihrer Telefonnummer. Die Textlänge sollte 150 Wörter nicht überschreiten, und ein Foto im jpg-Format sollte dabei sein. Die schönsten Geschichten veröffentlichen wir hier - vorbehaltlich Kürzungen und anderer nötigen Änderungen. Senden Sie Ihre Geschichten unter dem Stichwort "Einfach tierisch" an: redaktion@rheinland-presse.de

