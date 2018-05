Einfach Tierisch : Schicken Sie uns Ihre Geschichte!

Minoche ist etwa zwei Jahre alt. Genaues wissen wir nicht, denn sie wurde im Winter 2015 in einem Umzugskarton ausgesetzt. Ich entdeckte sie im Tierheim. Als erstes biss sie meiner Mutter in den Finger und blickte mich frech an. Ehe ich mich versah, saß sie schon im Katzenkörbchen und wurde zu uns nach Hause verfrachtet. Nach der Eingewöhnungsphase, in der sie sämtliche Topfpflanzen anknabberte, verschiedene Deko von der Kommode fegte und sofort die Pfote zum Protest hob, wenn ihr das Streicheln zu lange dauerte, gelang es ihr auch, zwei Mäuse zu fangen. Eine ließ sie in der Wohnung frei und erfreute sich an dem Anblick ihres Frauchens, das die Maus wieder einfangen musste. Inzwischen entwickelte sich zwischen uns eine wunderbare Beziehung. Heute kuschelt sie sich sofort an mich, wenn ich mich unwohl oder gestresst fühle.

Diese Geschichte erzählte uns Claudia Rukover aus Solingen.

Haben Sie eine interessante Tiergeschichte erlebt? Dann schicken Sie sie uns per E-Mail - mit Ihrem Namen, Ihrem Wohnort und Ihrer Telefonnummer. Die Textlänge sollte 150 Wörter nicht überschreiten, und ein Foto im jpg-Format sollte dabei sein. Die schönsten Geschichten veröffentlichen wir hier - vorbehaltlich Kürzungen und anderer nötigen Änderungen. Senden Sie Ihre Geschichten unter dem Stichwort "Einfach tierisch" an: redaktion@rheinland-presse.de

(RP)