Vorkommen in kontinentalen Ländern Riesige Wanze am Mittelmeer gesichtet – Urlauber sollten auf ihre Füße achten

In die Untersuchung sind sowohl Sichtungen in den sozialen Medien als auch eigene Sichtungen einbezogen worden. Schwimmer haben den Angaben zufolge als Erstes die großen Käfer in Küstennähe wahrgenommen. Den Forschenden zufolge sind die Insekten vermutlich vom Festland auf die Insel geflogen, angelockt durch die Lichter. Ebenso könnten sie durch den Wind oder die Meeresströmung dorthin gedrängt worden sein.