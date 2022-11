Alter, Größe, Lautstärke 10 beeindruckende Rekorde aus der Tierwelt

Die älteste lebende Katze der Welt ist fast so alt wie ihre neue Besitzerin. Mit 26 Jahren und 329 Tagen halte Flossie den Rekord, gab das Guinness-Buch der Rekorde am 24. November 2022 bekannt.

Die älteste Katze überhaupt war laut Guinness-Buch der Rekorde eine US-amerikanische Hauskatze namens Creme Puff. Sie wurde am 3. August 1967 in Texas geboren und starb im Alter von 38 Jahren am 6. August 2005.