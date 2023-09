„Ocean Photographer of the Year“ Die besten (Unter-)Wasserfotos 2023

Das „Oceanographic Magazine“ ehrt einmal im Jahr all diese Fotografen, beziehungsweise deren Bilder, mit dem „Ocean Photographer of the Year“-Award, einer Auszeichnung für den Meeresfotografen des Jahres. Auch für 2023 hat das Magazin bereits die Preisträger der zehn verschiedenen Kategorien gekürt. Die Gewinner-Bilder des „Ocean Photographer of the Year“-Awards 2023 zeigen wir Ihnen hier.