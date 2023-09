Ocean Photographer of the Year Die besten (Unter-)Wasseraufnahmen im Jahr 2023

Jedes Jahr kürt das „Oceanographic Magazine“ die „Ocean Photographer of the Year“, also die Meeresfotografen des Jahres, beziehungsweise deren Aufnahmen. Die beeindruckenden Gewinner-Bilder der einzelnen Kategorien zeigen wir Ihnen hier.

Gesamtsieger des „Ocean Photographer of the Year“-Awards: Jialing Cai

„Ein Papierboot treibt nachts auf einem Stück Meeresschutt, umgeben von schwerem Sediment.“

Aufnahmeort: Philippinen