Statistik zur Artenvielfalt Fast jede zweite Art in NRW ist gefährdet

Besonders besorgniserregend sei, dass inzwischen auch „Allerweltsarten“ in der Liste zu finden seien, berichtet der Minister. Das gelte etwa für Feldsperlinge. Auch der Schmetterling Kleiner Fuchs, der vor 20 Jahren noch einer der häufigsten Tagfalter gewesen sei, werde in manchen Regionen auf der Vorwarnliste geführt. Insgesamt sei mehr als die Hälfte der über 1700 regelmäßig vorkommenden Schmetterlingsarten einer Gefährdungskategorie zugeordnet worden. „Da ist das Birkhuhn – eine Art, die noch im 20. Jahrhundert in weiten Teilen des Landes verbreitet war“, berichtete Krischer. In den 70-er Jahren sei die komplett verschwunden. „Seitdem haben wir von dieser bekannten und attraktiven Vogelart in Nordrhein-Westfalen keine Vorkommen mehr.“ Auch der Kiebitz sei inzwischen eine Rarität, das Braunkehlchen ebenfalls nur noch in Restbeständen in NRW vorhanden. Auch der Kuckuck leide unter der Verschiebung der Jahreszeiten und dem allgemeinen Insektenschwund, bei dem sich ebenfalls noch keine Trendwende abzeichne. Zur Liste der – teils schon seit Jahrzehnten – ausgestorbenen Arten zählen in NRW unter anderem auch Elch und Braunbär, Fischadler und Stör.