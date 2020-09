Nach Unfall : Weißes Löwenbaby auf Autobahn gefunden

Kronau Ein mutmaßlich illegaler Tiertransporter gerät in einen Unfall und verliert seine „Fracht“ auf der Autobahn: Die kleine weiße Löwin Lea. Ein Video zeigt die Rettung der Baby-Großkatze.

Nach einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg mit vier Verletzten haben Polizeibeamte aus einem der beteiligten Fahrzeuge ein Löwenjunges geborgen. Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen südlich von Heidelberg zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf ereignet.

Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer eines Kleintransporters den stockenden Verkehr an einer Baustelle zu spät und fuhr auf einen Lastwagen auf. Der Wagen des Unfallverursachers geriet dabei ins Schleudern und stieß mit einem neben ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger zusammen. In dem Anhänger befand sich das Tier in einem Käfig. Es war zunächst unklar, ob der Löwe legal transportiert wurde.

Das etwa sieben Woche alte Weibchen blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt und wurde der Tiernotrettung übergeben. Von dort kam die Löwin in den Wüstenzoo in Landau, wo sie den Namen Lea bekam. Der Zoo schrieb bei Facebook: „Als unser Telefon klingelte und die Anfrage kam, ob wir ein Tier, welches in einem Autounfall verwickelt war, aufnehmen können, [...] zögerten wir keinen Moment und boten uns an, die Erstversorgung für das Löwen-Baby zu übernehmen.“ Ein Tierarzt undtersuchte und versorgte die kleine Lea, die sich hinter den Kulissen des Zoos jetzt erst einmal von dem Unfall erholen soll.