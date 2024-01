Umzug einer Giraffe in Mexiko Benito muss künftig nicht mehr frieren

Tierrechtler hatten beklagt, dass die Witterungsbedingungen in der an der Grenze zu Texas gelegenen Stadt für eine Giraffe ungeeignet seien: Im Sommer sei es brütend heiß, im Winter klirrend kalt. Das Klima in Zentralmexiko gleicht eher dem des natürlichen Lebensraums von Giraffen. Zudem führte Benito ein einsames Dasein: Ursprünglich lebte er mit zwei weiteren Giraffen in einem Zoo in mexikanischen Pazifikstaat Sinaloa, wo ein gemäßigtes Klima herrscht. Weil die Verantwortlichen Revierkämpfe befürchteten, wurde er im Mai 2022 nach Ciudad Juárez abgegeben. Dort war er allein, hatte im Sommer praktisch keinen Schatten, und im Winter bildete sich Eis auf dem Teich in seinem Gehege. Bäume, an denen er knabbern konnte, gab es kaum.