Freude im Berliner Zoo : Pelz der Pandababys zeigt erste Schwarz-Weiß-Färbungen

Eines der Babys liegt am Freitag im Brutkasten im Berliner Zoo. Foto: AP/Zoo Berlin

Berlin Jetzt sind die neuen Lieblinge im Berliner Zoo knapp zwei Wochen alt und so langsam sehen sie auch aus wie Pandas: Ihr Pelz nimmt allmählich die typische Färbung an.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der beiden Minipandas", erklärte der Zoodirektor Andreas Knieriem am Freitag in der Hauptstadt. "Wie man an der allmählichen Schwarz-Weiß-Färbung der Zwillinge sieht, kommen sie - nun auch optisch - ganz nach Mama."