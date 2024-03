Tier vor Florida verendet Behörden kämpfen vergeblich gestrandeten Pottwal

Ein auf einer Sandbank im US-Staat Florida gestrandeter Pottwal ist verendet. Das teilte die Fischerei- und Wildtierbehörde des Staats mit. Zunächst hatten die Behörden noch auf eine erfolgreiche Rettungsaktion gehofft. Behördenvertreter begannen am Sonntagmorgen (Ortszeit) an der flachen Sandbank in Venice, etwa 120 Kilometer südlich von Tampa, mit ihren Bemühungen. Sie schätzten das Tier zunächst auf 21 Meter Länge. Biologen bestätigten jedoch am Montag eine Länge von lediglich 13 Metern.