Zoologische Sensation in Australien „Hercules“ - Größtes männliches Exemplar giftigster Spinne entdeckt

Eingefangene Spinnen werden einem Extraktionsprozess unterzogen, um an ihr Gift zu kommen. Dadurch kann lebensrettendes Gegengift hergestellt werden. Seit dem Beginn des Gegengift-Programms des Reptilienparks 1981 ist in Australien noch kein Mensch am Biss einer Trichternetzspinne gestorben.