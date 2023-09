Experten schlagen Alarm Forscher entdecken erstmals gefährliche Rote Feuerameisen in Europa

Ursprünglich aus Südamerika stammend wurden Rote Feuerameisen (Solenopsis invicta) zunächst in den USA eingeschleppt. Die kleinen, aber sehr aggressiven und eine Vielzahl anderer Insekten vertilgenden Tiere verbreiteten sich dort ab etwa den 1930er Jahren rasant, in mehreren US-Regionen wurden die Bestände heimischer Ameisen drastisch reduziert. Zudem kommt es zu hohen Ernteschäden. Im Zuge von weltweitem Handel und Tourismus gelangte die Feuerameise später auch in viele andere Länder wie Japan, China, Australien und Neuseeland. „S. invicta ist eine der schlimmsten invasiven Arten“, sagte Menchetti. „Sie kann sich erschreckend schnell ausbreiten.“