Roth: Naturschützer finden extrem seltenen Albino-Mauersegler in Franken

Naturschützer finden extrem seltenen Albino-Mauersegler in Franken

Sensationsfund in Roth

Der in Roth entdeckte Albino-Mauersegler. Foto: dpa/Sonja Dölfel

Roth Einen komplett weißen Mauersegler haben Naturschützer in Mittelfranken entdeckt. „Ein Albino-Mauersegler mit roten Augen ist eine absolute Seltenheit.“

Das sagte Klaus Bäuerlein vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Wie der Verband am Montag mitteilte, wurde der Jungvogel bei einer Nestkontrolle in der Kolonie in Roth südlich von Nürnberg entdeckt.