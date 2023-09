Neue Bienenart in Deutschland Wo Sie - vielleicht - die Östliche Schlürfbiene sehen können

Wer Wildbienen fördern will, sollte im Garten oder auf dem Balkon heimische Pflanzenarten in die Erde setzen. Sinnvoll ist es, für eine möglichst lange Blütezeit vom Frühjahr bis in den Spätherbst zu sorgen. Über die kalte Jahreszeit sollten dann welke Stängel stehen bleiben dürfen, weil einige Wildbienen diese als Überwinterungsquartier und zur Eiablage nutzen. Außerdem fliegen viele Bienen auf Totholz und offene Sandböden, da in diesen Strukturen ihre Nachkommen heranwachsen.