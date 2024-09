Statement der norwegischen Polizei Spionagewal Hvaldimir starb eines natürlichen Todes

Hvaldimir, der als mutmaßlicher russischer „Spionagewal“ auch international Bekanntheit erlangt hatte, war am 31. August tot in einer Bucht an der Südwestküste Norwegens entdeckt worden. Am vergangenen Mittwoch erklärten die Tierschutzorganisationen Noah und One Whale, der Wal sei erschossen worden. Der Kadaver habe „mehrere Schusswunden am ganzen Körper“, sagte die Leiterin von One Whale, Regina Crosby Haug. Die Organisationen erstatten deshalb Anzeige bei der Polizei.