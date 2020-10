„Mach’s gut, alte Dame“ : Uralt-Nashorn im Berliner Zoo im Alter von 46 Jahren gestorben

Berlin In freier Wildbahn werden Spitzmaulnashörner selten älter als 30 Jahre. Jetzt ist das wohl weltweit älteste Spitzmaulnashorn nach Angaben des Berliner Zoos gestorben. Kilaguni wurde 46 Jahre alt.

„Mach’s gut, alte Dame“, hieß es am Mittwoch in der Mitteilung der Traditionseinrichtung. Vor fast genau 45 Jahren - am 19. Oktober 1975 - kam das Jungtier nach Berlin. Ein ungewöhnlich markant geformtes Horn sei das Markenzeichen von Kilaguni gewesen.