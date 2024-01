Tierische Notlage Hochwasser gefährdet auch die Wildtiere – so hilft man ihnen

Aber alles, was nicht flüchten kann - entweder weil es zu langsam ist oder vom Wasser überrascht wurde - hat so gut wie keine Chance. Verlierer sind zum Beispiel oft die Käfer und Insekten und auch die Winterschläfer. Die jungen Hummelköniginnen etwa, die sich im Boden in kleinen Erdhöhlen zum Überwintern eingegraben haben, sind bei Hochwasser verloren. Auch die Brut, also die Eier von im Boden nistenden Wildbienen, überleben eine Überschwemmung nicht. Die Haselmaus, ein Vertreter der Bilche, liegt im tiefen Winterschlaf in ihrem Nest, etwa in einer Brombeerhecke. Wird das Nest bei Regen und Sturm zerstört, kostet es das Tier viel Energie, aufzuwachen und sich eine neue Behausung zu suchen - das kann lebensgefährlich für das kleine Wildtier werden. Ähnliches gilt für das Tier des Jahres 2024, den Igel. Kurze Strecken können Igel übrigens auch schwimmen. Genauso wie Maulwürfe. Wenn sie es schaffen, rechtzeitig ihren Bau zu verlassen, bauen sie sich dort, wo es möglich ist, eine sogenannte Sumpfburg. Mit ihrem Rüssel und den Grabschaufeln werfen die Baumeister ihre Hügel dann oberirdisch auf. So eine Sumpfburg ist dann gut einen Meter hoch und kann einen Durchmesser von bis zu anderthalb Metern haben.