Tiefsee-Bewohner Forscher beobachten seltenen Anglerfisch beim Angeln

In der Tiefsee liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, die Entfernung von der Oberfläche löscht jegliches Sonnenlicht aus, und der Druck durch das Gewicht des Wassers darüber steigt. Nahrung und Partner können in dieser dunklen, weitläufigen Umgebung schwer zu finden sein. Doch Tiefseetiere haben sich in bemerkenswerter Weise angepasst, um unter diesen Bedingungen zu gedeihen. Wie andere Tiefsee-Angelfische verfügt der Schwarzangler über einen ausgeklügelten Köder: Ein vom Kopf ausgehenden Leuchtorgan, das an eine Angel erinnert und Biolumineszenz erzeugt, um Beute anzulocken, z. B. kleine Krebstiere. Wenn sich ein neugieriges Schalentier nähert, öffnen sich die großen Kiefer des Seeteufels schnell weit und schnappen zu, um die Mahlzeit zu fangen.