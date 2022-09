Insekt stammt aus Afrika : In Thüringen sind Gottesanbeterinnen heimisch geworden

Jena Aktuell häufen sich die Nachweise von Gottesanbeterinnen in Thüringen. Immer wieder werden dem Nabu Exemplare dieser Fangschreckenart vor allem aus dem Kyffhäuserkreis gemeldet. Zudem liegen seit kurzem auch Beobachtungen aus dem Mittleren Saaletal und dem Landkreis Sömmerda vor.

Das teilte die Naturschutzorganisation am Mittwoch in Jena mit. Das ursprünglich aus Afrika stammende Insekt mit seinen imposanten Fangarmen fühle sich in sonnigen und trockenwarmen Gras- und Buschlandschaften wohl, sagte der Insektenexperte des Verbands, Ronald Bellstedt. Es sei davon auszugehen, dass sich Gottesanbeterinnen mittlerweile in Thüringen angesiedelt haben.