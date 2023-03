Empathie-Forschung Fische können Angst bei Artgenossen spüren

Die Forscher demonstrierten dies an Zebrabärblingen. Die kleinen tropischen Süßwasserfische sind vielen Aquarianern bekannt und werden oft in Tierversuchen eingesetzt. Die Wissenschaftler entfernten bei ihnen Gene, die mit der Produktion und Freisetzung von Oxytocin in einem Zusammenhang stehen. Das ließ die Tiere gewissermaßen ihre sozialen Antennen verlieren: Sie waren nicht mehr in der Lage, es zu erkennen oder ihr Verhalten zu ändern, wenn andere Fische in ihrem Umfeld ängstlich waren.