„Captain Eo“​: Der älteste Magellan-Pinguin ist im Alter von 40 Jahren gestorben​

Magellan-Pinguine stehen an der Küste einer Falklandinsel (Archivbild). Foto: dpa/Its About Light

San Francisco Er galt als Unikat, sein Verhalten war ruhig und erhaben. Die Pfleger beschreiben ihn als Gentleman. Jetzt ist einer der ältesten in Gefangenschaft lebendenden Magellan-Pinguine der Welt im Zoo von San Francisco im Alter von 40 Jahren gestorben.

Benannt wurde der Pinguin nach einem Kurzfilm von Popstar Michael Jackson aus den 80er Jahren, der in den Disney-Parks gezeigt wurde. Captain Eo war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Kolonie von Magellanpinguinen in dem Zoo. Dort bemühten sich die Pfleger bis zuletzt, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Der Pinguin konnte fast nichts mehr sehen und hören und benötigt eine spezielle Füttertechnik, wie der Zoo erklärte.

Captain Eo sei ein sehr würdevolles Tier gewesen, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter für die Vögel im Zoo, Quinn Brown. „Er beteiligte sich nicht an den üblichen Spielereien wie dem Stehlen von Fischen von anderen oder dem Drängeln in der Menge nach Fischen“, sagte Brown. „Stattdessen saß er ruhig und höflich am felsigen Strand, wartete, bis er an der Reihe war, und ging dann schwimmen oder nach Hause. Er war ein Unikat.“