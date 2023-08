Sensation in Tennessee Giraffe bringt Jungtier ohne Fleckenmuster zur Welt

Die Giraffe in Tennessee wurde am 31. Juli geboren. Bright zufolge ist das Tier gesund. Es sei in dem Zoo gemeinsam mit seiner Mutter zu sehen. Die kleine Giraffe hat noch keinen Namen. Der Zoo hat die Öffentlichkeit zur Hilfe bei der Namenswahl sowie zu Spenden für den Tierschutz aufgerufen. „Wir wollen dafür sorgen, dass künftige Generationen die Gelegenheit bekommen, diese wunderbaren Tiere in Zukunft zu sehen“, teilte der Zoo bei Facebook mit. Zu den vorgeschlagenen Namen zählen Kipekee, was laut Zoo „einzigartig“ bedeutet, Firali („ungewöhnlich“), Shakiri („sie ist am schönsten“) und Jamella („Eine von großer Schönheit“).