Erster Nachweis in Deutschland Die Tonerdhummel hat es über die Alpen geschafft

Die Wildbienenart Bombus argillaceus, genannt Tonerdhummel, aus dem südlichen Europa hat den Sprung über die Alpen geschafft: Erstmals habe eine Königin nachgewiesen werden können, teilte der Bund Naturschutz in Bayern am Mittwoch in Nürnberg mit. Der Bund Naturschutz und das Thünen-Institut hatten bundesweit dazu aufgerufen, Hummeln über die kostenlose Bestimmungs-App ObsIdentify zu melden.