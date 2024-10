Symbio Wildlife Park Sydney „Olaf“ – seltenes Albino-Wallaby in Australien

Schneeweißer Nachwuchs in einem Wildtierark in Australien: Sieben Monate nach der Geburt von Wallaby Olaf ist klar, dass das Baby als Albino zur Welt gekommen ist – eine extrem seltene Mutation bei den ikonischen Beuteltieren. Seinen Namen erhielt das Kleinkind von den Pflegern im Symbio Wildlife Park südlich von Sydney in Anlehnung an den lustigen Schneemann Olaf aus dem Computeranimationsfilm „Die Eiskönigin“ (im Original: Frozen), wie der Park mitteilte.