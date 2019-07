Beeindruckender Vorfall vor Australien : Riesiger verletzter Manta-Rochen bittet Taucher offenbar um Hilfe

Sydney Immer wieder überraschen Meerestiere uns Menschen mit erstaunlich intelligentem Verhalten. In Australien hat es ein neuen außergewöhnlichen Vorfall gegeben, bei dem ein Rochen wohl gezielt Hilfe gesucht hat.

Der von mehreren Angelhaken unter dem Auge verletzte riesige Manta-Rochen hat offenbar gezielt zwei Taucher um Hilfe gebeten. Auf am Montag veröffentlichten Filmaufnahmen war zu sehen, wie sich das große weibliche Tier mit einer Spannweite von etwa drei Metern dem Unterwasserfotografen Jake Wilton näherte. Dieser tauchte mehrfach zu ihm ab und entferne die Angelhaken.

"Ich führe öfter Schnorchler durch die Gegend und es war so, als ob sie mich wiedererkennen und mir vertrauen würde", berichtete Wilton am Montag in einer Erklärung. "Sie kam näher und näher und begann dann, sich zu entfalten, um mir ihr Auge zu zeigen."