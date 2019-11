Zahnpflege : Auch Haustiere brauchen Zahnpflege

Saubere Zähne sind wichtig für die Gesundheit – auch beim Haustier. Der richtigen Pflege der Beißer von Hund, Katze oder Nager sollten Tierhalter daher ausreichend Zeit widmen.

Vernachlässigte Zahnpflege kann bei Vierbeinern zu schweren Erkrankungen führen. Eine große Gefahr stellen Bakterien dar, die aus dem Zahnbelag in den Körper des Hundes gelangen und dort lebenswichtige Organe wie Herz, Leber oder Nieren schädigen können. „Parodontitis, also die bakterielle Entzündung des Zahnhalteapparats, zählt zu den häufigsten Erkrankungen bei Hund und Katze“, weiß Tierzahnarzt Dr. Markus Eickhoff. „Sie beginnt in der Regel schon mit zwei bis drei Jahren, ab dem sechsten Lebensjahr weisen vier von fünf Hunden hochgradige parodontale Veränderungen auf.“ Daher ist die tägliche Zahnhygiene das A und O für die Gesundheit des Hundes.

Ein erstes Anzeichen für Zahnprobleme beim Hund ist Maulgeruch. „Ohne Maulhöhlenerkrankungen und ohne Plaque entsteht kein Maulgeruch“, betont Tierzahnarzt Dr. Markus Eickhoff. „Gerötetes Zahnfleisch bis zum Zahnfleischbluten, Nasenausfluss oder Schwellungen am Knochen durch tiefe Entzündungen sind deutliche Zeichen für Zahnprobleme.“ Auch ein abnehmender Spieltrieb ist verdächtig, häufig lässt sich der Hund zudem ungern am Kopf streicheln. Sein Futter wird der Vierbeiner jedoch täglich fressen, wenn auch unter großen Schmerzen. „Der chronische und zyklische Charakter der Parodontitis macht die Erkrankung so gefährlich“, warnt Eickhoff. „Neben schmerzhaften Phasen gibt es immer wieder Tage, an denen der Hund kaum Symptome zeigt.“ Dennoch führt Parodontitis zu einer Zerstörung des Zahnhalteapparates, wenn keine Behandlung erfolgt.