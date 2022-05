Aquarium-Trends : Mit welchem Krebs Sie Ihr blaues Wunder erleben

Voerde/Braunschweig Gerade in Pandemie-Zeiten hat das Hobby Aquaristik deutlich Zulauf bekommen. Und dabei wird klar: Guppys und Skalare waren gestern. Viele suchen etwas Exotischeres für das Aquarium. Zum Beispiel Procambarus alleni, den blauen Krebs. Wir sagen Ihnen , worauf man achten sollte.

Eigentlich gibt es ihn schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Doch erst in letzter Zeit erobert er mehr und mehr die heimischen Aquarien: der Procambarus alleni, der blaue Florida-Krebs. Und sein Name ist Programm. Denn der bis zu zwölf Zentimeter große Krebs - plus Scheren - besticht nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine leuchtend blaue Farbe.