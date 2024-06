Missverstandene kleine Helfer Maulwürfe sind wichtige Gartenbewohner

Der Maulwurf ist perfekt an seinen unterirdischen Lebensraum angepasst. Sein schwarzes samtweiches Fell hat keinen Strich, und so kann sich das Tier bequem in dem engen Tunnelnetz vorwärts und rückwärts bewegen. Seine Augen sind winzig, und seine Sehkraft ist schlecht, dafür kann der Maulwurf hervorragend Erderschütterungen spüren sowie gut riechen und tasten. Besonders wichtig sind die Tasthaare an seiner relativ langen und spitzen Schnauze. Die Haut der langen Rüsselnase ist außerdem mit einem weiteren Tastsinn ausgestattet, dem sogenannten „Eimerschen Organ“, das nur bei Maulwürfen vorkommt. Dieses hat fünf Mal so viele Nervenfasern wie die menschliche Hand. Selbst leichte Erschütterungen des Bodens sowie Muskelkontraktionen von Beutetieren kann der Maulwurf über dieses Tastorgan wahrnehmen. Zum Graben nutzt er schaufelartigen Vorderbeine, mit denen er Erdmassen vom 20-Fachen seines eigenen Körpergewichts bewegen kann. Dabei werden Mund und Nase zudem mit Hautfalten verschlossen, damit Sand und Erde nicht eindringen können. Auch physiologisch ist der Tunnelexperte perfekt angepasst: Um trotz des geringen Sauerstoffgehalts in den unterirdischen Gängen nicht stets nach Luft ringen zu müssen, hat sein Blut einen sehr hohen Hämoglobingehalt, der die ausreichende Sauerstoffversorgung sichert.