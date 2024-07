Überwintern südlich der Sahara Mauersegler vor dem Abflug nach Afrika

Mauersegler brüten unter Dächern und in Mauerlöchern. Den Unterschlupf finden sie in Dörfern und in Städten, an Wohnhäusern, Türmen und Fabriken. An den lauten „Sriih“-Rufen sind die knapp 20 Zentimeter großen Vögel mit den sichelförmigen Flügeln gut zu erkennen.